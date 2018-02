Ontruiming na lekkage in sportcomplex Glanerbrook in Geleen

In Geleen is sprake van een lekkage in het sportcomplex Glanerbrook. Het gaat om een lekkage in een technische ruimte van de schaatsbaan. Daarbij is een kleine hoeveelheid ammoniak vrijgekomen.

De brandweer meldt dat de lekkage inmiddels is 'ingeblokt'. Buiten het complex worden geen gevaarlijke stoffen gemeten. Ongeveer zestig mensen die in de buurt van de lekkage waren worden elders in het complex opgevangen. Niemand is gewond geraakt.

In het sportcomplex zijn behalve een ijsbaan ook een onoverdekte wielerbaan en een subtropisch zwembad gevestigd.