VVD wil belastinggeld terug van Oxfam

De VVD in de Tweede Kamer wil dat belastinggeld teruggevorderd wordt dat naar de Britse tak van hulporganisatie Oxfam is gegaan. Als dat niet kan, moeten nieuwe subsidies worden gekort, zegt Kamerlid Becker. Ook het CDA wil opheldering.

De partijen reageren op antwoorden van minister Kaag voor Ontwikkelingssamenwerking op Kamervragen over seksueel wangedrag van medewerkers van de Britse afdeling van Oxfam in Haïti.

8 miljoen euro aan Britse tak

Kaag schrijft dat Oxfam Novib 15 miljoen euro heeft ontvangen van de actie van de samenwerkende hulporganisaties voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti in 2010.

De totale opbrengst van de actie was 111 miljoen, waarvan 42 miljoen door de Nederlandse overheid werd bijgedragen. Van de 15 miljoen is 8 miljoen besteed via de Britse tak van Oxfam.

Algemene Rekenkamer

Volgens de minister heeft een accountant op verzoek van Oxfam Novib in 2012 ook gekeken naar de uitgaven die zijn gedaan door het personeel van het Britse Oxfam, dat werd beschuldigd van schendingen van de eigen gedragscode.

In 2012 heeft de Algemene Rekenkamer laten weten dat bij het onderzoek van Oxfam Groot-Brittannië en bij de accountantscontrole geen aanwijzingen van fraude zijn vastgesteld en dat de Rekenkamer de zaak daarmee als afgehandeld beschouwde.

Onbegrijpelijk

Kaag herhaalt dat Oxfam Novib een rapport over de misstanden in Haïti in 2012 naar Buitenlandse Zaken heeft gestuurd. De minister onderzoekt nog welke informatie het ministerie destijds precies heeft ontvangen en wat het daarmee heeft gedaan.

VVD-Kamerlid Becker noemt het "onbegrijpelijk" dat het ministerie al in 2012 wist van de misstanden, maar geen actie heeft ondernomen. Ook CDA-Kamerlid Kuik wil nadere uitleg over de rol van het ministerie en van de Rekenkamer.

Directeur Farah Karimi van Oxfam Novib wil zich niet mengen in het debat tussen Kamerleden en de minister en wacht de uitkomst van dat debat af.