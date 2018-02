Amazon zet nieuwe stap op beveiligingsmarkt met aankoop Ring

Technologiebedrijf Amazon neemt de Amerikaanse deurbelmaker Ring over. Met de aankoop zou 1 miljard dollar zijn gemoeid.

Deurbellen van Ring hebben camera's en bewegingssensoren. Via een app kan de eigenaar op zijn smartphone, tablet of pc zien dat er bij zijn huis wordt gebeld en wie er voor de deur staat. Ook kan hij via de app met die persoon praten.

De aankoop past in de strategie van Amazon om de grip op de beveiligingsmarkt te vergroten. Ring heeft een grote naamsbekendheid op de Amerikaanse markt voor consumentenelektronica. Dankzij deze aankoop hoeft Amazon die zelf niet op te bouwen.

Volgens analisten is er nog een voordeel; apparaten van Ring zouden kunnen samenwerken met Amazon Key, een slotsysteem dat bezorgers van Amazon-bestellingen in staat stelt producten veilig af te leveren als de koper niet thuis is.

Belangrijk is ook dat digitale beveiliging goedkoper is dan fysieke beveiliging en levende beveiligers in de toekomst misschien wel gaat verdringen.