Militair werkt in winkel overvaller met mes tegen de grond

Een militair heeft gisteravond een overvaller die een mes in zijn hand had, overmeesterd. Het is te zien op beelden van een beveiligingscamera van een supermarkt in Mill.

De man stond boodschappen in te pakken, toen hij door kreeg wat er aan de hand was. "Ik ben blij dat er geen oud vrouwtje stond," reageert de man (45). "Ik zag een mes en wilde niet dat 'ie daarmee kon uithalen."

Hij benaderde de overvaller van achteren, pakte de arm met het mes en werkte de overvaller tegen de grond. Vervolgens ging hij op hem zitten. Medewerkers van de winkel schoten hem daarna te hulp.

Last van griep

Zijn naam heeft hij liever niet in de publiciteit, want hij werkt bij Defensie. Vanwege zijn achtergrond wist hij meteen hoe hij moest reageren toen hij de overvaller met het mes zag. "Het is in zo'n geval bevriezen, vechten of vluchten."

Vanochtend voelt de "held" zich prima. Behalve dan dat hij nog last heeft van de griep. Maar hij zit niet te shaken, schrijft Omroep Brabant.

Hij vermoedt dat dit niet geldt voor de caissière. "Zij schrok behoorlijk. Gelukkig is ze goed opgevangen door collega's."

De overval was dinsdagavond rond 20.00 uur. De politie heeft daarvoor een man van 36 uit Helmond aangehouden.