Opticiens zien winsten afnemen door 'amateuristische concurrentie'

Grote opticienketens krijgen steeds meer last van goedkopere concurrenten, zoals drogisterijen. Het moederbedrijf achter Pearle en Eyewish, het bedrijf Grandvision, moest vandaag voor het eerst in jaren een winstdaling melden. In het laatste kwartaal liep ook de omzet terug.

De afgelopen jaren liepen de inkomsten bij opticiens op. Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen een bril nodig.

Daarnaast wordt de bril steeds meer een fashion-statement. Mensen kopen vaker een nieuwe bril om er anders uit te zien en niet per se omdat die versleten is.

Winstmarge

Op brillen zit van oudsher veel marge. Gemiddeld blijft er bij opticiens 65 procent over als marge.

Die tijden gaan verdwijnen, denken economen van ABN Amro. Dat komt doordat de concurrentie toeneemt.

Drogisterijen verkopen inmiddels ook brillen en online komen er steeds meer goedkopere spelers op. Vooral kleinere optiekketens gaan daarvan last krijgen, denken de bank-economen.