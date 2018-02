Nabestaanden MH17 eisen excuses van Wilders om bezoek aan Moskou

Wilders bracht gisteren een bezoek aan het Russische parlement. Hij sprak met een viceminister van Buitenlandse Zaken en met leden van commissies in het parlement. Wilders zegt dat hij "uiteraard volledige medewerking verwacht van de Russen bij de nasleep van de MH17-ramp".

Bestuurslid Piet Ploeg van de stichting MH17 vindt het hele bezoek van Wilders aan de Doema ongepast. Ploeg zegt dat Wilders voorbijgaat aan het feit dat bij het neerhalen van de MH17 298 mensen zijn omgekomen en dat Rusland daarbij aantoonbaar betrokken was.

Wilders moet zich volgens Ploeg niet bemoeien met het diplomatieke verkeer in deze kwestie, "waarbij men over eieren moet lopen". Een solo-actie zoals die van Wilders is ongepast, zegt Ploeg. Het is niet de bedoeling dat individuele Kamerleden het internationale Joint Investigation Team (JIT) voor de voeten gaat lopen, zei Ploeg in het NOS Radio 1 Journaal.

Ingehouden woede

Thomas Schansman, wiens zoon omkwam in de MH17 op 17 juli 2014, uit in een brief zijn verontwaardiging over de met trots gedragen vriendschapsspeld door Wilders. Op het eind van zijn brief vraagt Schansman Wilders om excuses.