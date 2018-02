Beroemde Françaises slaan handen ineen tegen seksueel geweld

Zangeres Vanessa Paradis doet mee. Ex-topmodel Sonia Rolland staat er achter. Bestseller-schrijfster Leïla Slimani zette haar naam eronder. En ook actrice Julie Gayet is van de partij: de levenspartner van oud-president Francois Hollande.

Zo'n 130 vrouwelijke prominenten uit de Franse culturele wereld zamelen geld in voor slachtoffers van seksueel geweld. Er moet 1 miljoen euro op tafel komen, staat in hun pamflet dat wordt afgedrukt in dagblad Libération.

De actie is ingeluid met een videoboodschap, waarin overduidelijk stelling wordt genomen: "We hebben er onder geleden, we hebben geschreeuwd, we hebben het gezien, we wisten ervan en we hebben erover gedebatteerd. En nu gaan we wat doen'', is de oproep van de prominenten.

#maintenantonagit

Met de Franse hashtag #maintenantonagit (nu gaan we iets dóen) wordt geld ingezameld voor hulporganisaties. "Sinds de metoo-discussie op gang kwam, is het aantal klachten over seksueel geweld in Frankrijk met 30 procent gestegen", aldus actrice Julie Gayet. Hulporganisaties raakten daardoor overbelast. Vrouwenorgansatie AFVT besloot kort geleden haar 'hulplijn' voor slachtoffers te sluiten, wegens gebrek aan personeel: er is slechts geld voor vijf personeelsleden.

De eerstelijnshulp valt daarmee weg, waardoor nog minder vrouwen aangifte zullen doen, is de vrees. "We moeten dat soort organisaties helpen", zegt Julie Gayet. "En we kunnen zelf concreets iets doen, door geld te geven."

Staatssecretaris voor Emancipatiezaken, Marlène Schiappa, juicht het initiatief op Twitter inmiddels toe: "Bravo! Wij in Frankrijk nu ook!"