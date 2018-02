Bond-regisseur Lewis Gilbert (97) overleden

De Britse regisseur Lewis Gilbert is overleden. Dat melden enkele filmproducenten in een gezamenlijke verklaring. Gilbert overleed vrijdag in Monaco, waar hij woonde. Hij werd 97 jaar.

Gilbert regisseerde onder meer de James Bondfilms You Only Live Twice (1967), The Spy Who Loved Me (1977) en Moonraker (1979). Andere bekende films van Gilbert zijn Alfie (1966) met Michael Caine en de romantische comedy Shirley Valentine uit 1989.

Hitchcock

Gilbert brak al vroeg door als acteur. Al voor zijn tiende speelde hij enkele rollen. Later legde hij zich toe op regisseren. Om het vak te leren assisteerde hij Alfred Hitchcock bij het regisseren van diens thriller Jamaica Inn uit 1939.

Tussen 1947 en 2002 regisseerde Gilbert 33 films. Daarmee was hij een van de meeste productieve regisseurs uit de Britse filmgeschiedenis.