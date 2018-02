Niet plassen in Arriva-treinen: toiletten dicht door vorst

De toiletten in de treinen van Arriva zijn buiten gebruik gesteld vanwege de vorst. Poep en urine in de opvangsystemen kunnen bevriezen.

Ook de leidingen in de treinen kunnen mogelijk de kou niet aan. "Als die bevriezen, kun je niet meer doorspoelen", zegt een woordvoerder van Arriva. Op de toiletten hangen stickers waarop staat dat ze niet gebruikt kunnen worden.

Het sluiten van de wc's is volgens de woordvoerder een voorzorgsmaatregel. "Het is echt wel extreme vorst voor ons land. We voorkomen hiermee dat er schade ontstaat en dat de treinen uit dienst moeten worden gehaald."