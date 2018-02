Vrouw in Leiden beroofd van rollator

In Leiden is een 77-jarige vrouw beroofd van haar rollator en portemonnee. Van een andere bejaarde vrouw met rollator werd een tas met daarin geld gestolen. Dat gebeurde al twee weken geleden, maar de politie heeft het vandaag naar buiten gebracht omdat men op zoek is naar getuigen. Het opsporingsprogramma Team West van Omroep West besteedt er aandacht aan.

De vrouw van 77 werd, terwijl ze met haar rollator buiten liep, in haar rug geduwd. De vrouw viel en de man ging ervandoor met haar rollator. In de rollator zat een portemonnee. Het slachtoffer raakte niet gewond. Ze is wel geschrokken en voelt zich volgens de politie niet meer veilig op straat.

Het andere slachtoffer is 93. Zij liep dezelfde dag met haar rollator naar huis, toen er een auto naast haar stopte. Een man die uitstapte vroeg haar naar de weg. Terwijl de vrouw hem begon te vertellen hoe hij moest rijden, pakte hij haar handtas af. De man reed daarna weg.

Of de zaken iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. De plekken van de berovingen liggen niet ver uit elkaar.