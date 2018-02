Oud-autocoureur Doornbos moet suikeroom terugbetalen

Voormalig autocoureur Robert Doornbos moet een fors bedrag betalen aan de Limburgse ondernemer Harry Muermans.

De Roermondse ondernemer financierde de racecarrière van Doornbos meer dan tien jaar geleden. Hij wilde het bedrag terug omdat het om leningen zou zijn gegaan.

De rechtbank in Roermond oordeelde eerder in het nadeel van Muermans, maar het gerechtshof in Den Bosch draaide die beslissing vandaag terug. Het gaat niet om 'gewoon' sponsorgeld maar om leningen, vindt het hof.

Er moet in totaal zo'n 10,6 miljoen euro worden terugbetaald aan Muermans. Het grootste deel daarvan moet worden betaald door het bedrijf Eagle, waar Doornbos aandeelhouder is. Uit eigen zak moet de oud-coureur meer dan 750.000 euro terugbetalen.

Vastgoedfraudezaak

Doornbos reed in 2005 en 2006 voor Minardi en Red Bull in de Formule 1. Daarna was hij in de Verenigde Staten in de Champ Car actief.

Volgens 1Limburg kan Harry Muermans het geld goed gebruiken. Zijn bedrijf is betrokken bij een grote vastgoedfraudezaak.