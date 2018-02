PVV zegt af voor NOS-radiodebat

De NOS gaat nu in overleg met de andere deelnemende partijen om te kijken wat de afzegging betekent voor de rest van het programma, waarin politici in groepjes met elkaar debatteren.

Het radiodebat in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is op vrijdag 9 maart. Behalve landelijke leiders van de partijen in de Tweede Kamer zijn ook lokale politici te gast om te praten over onderwerpen die spelen in hun gemeente.

De PVV liet vanmiddag desgevraagd weten nog wel van plan te zijn om mee te doen aan het tv-debat bij de NOS. Dat is op 20 maart, de avond voor de verkiezingen. Ook in die uitzending komen zowel landelijke als lokale politici aan het woord.