Brandbommen tegen moskee Enschede wel terrorisme, toch lagere straffen

Vier mannen die twee jaar geleden brandbommen tegen een moskee in Enschede gooiden, hebben in hoger beroep een lagere straf gekregen. Volgens het hof was hun daad wel terrorisme, maar zijn er geen mensen in levensgevaar gekomen.

Het viertal werd in eerste aanleg veroordeeld tot vier jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk. In hoger beroep hebben twee verdachten nu drie jaar cel opgelegd gekregen, waarvan tien maanden voorwaardelijk. De andere twee kregen een straf van 2,5 jaar te horen, waarvan een half jaar voorwaardelijk.

In februari 2016 gooiden ze twee molotovcocktails tegen de moskee aan. Op dat moment waren er tientallen mensen in het gebouw. Niemand raakte gewond.

Een vijfde man werd door de rechtbank ook veroordeeld tot vier jaar. Hij ging niet in hoger beroep en heeft spijt betuigd voor zijn daad, meldt RTV Oost.