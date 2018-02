Onderzoekers vinden de beste woonlocatie op Mars

In principe is het nu al mogelijk om aardappels, bonen, erwten, tuinkers, rucola, wortels en tomaten te verbouwen op Mars. Ook kunnen wormen, die belangrijk zijn bij groenteteelt, daar leven. "We maakten ons eerst zorgen over die wormen. Het zand op Mars is zo scherp als glas, dat kan een probleem zijn als ze het binnenkrijgen."

Wat nog niet lukt is spinazie. Het houden van vee kan ook niet, omdat dat te veel ruimte inneemt.

Giftige gassen

Gebieden op grote hoogte, zoals de vulkaan Olympus Mons, zijn niet leefbaar. Ook zijn er op sommige plekken giftige stoffen. "De planten gaan dood als ze daarmee in aanraking komen. Voor de astronauten is het ook vervelend, want hun pakken oxideren ervan."

Vlakker laagland is vaker geschikt. Mensen moeten wel in een ondergrondse woning wonen om zich te beschermen tegen de dodelijke straling op de planeet.