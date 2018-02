Politiebond ACP wil onderzoek naar schietbanen

De politiebond ACP vraagt in een brief aan de Nationale Politie om een onderzoek naar alle politieschietbanen, om vast te stellen of ze veilig zijn. Dit omdat leden klagen over schade aan hun gehoor en luchtwegen, die ze daar zouden hebben opgelopen.

De schietbaan in Amsterdam moet wat de ACP betreft onmiddellijk dicht. De bond was met de klachten naar de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestapt. Die deed onderzoek en daaruit zou zijn gebleken dat de verplichte risico-inventarisatie niet aan de eisen voldoet en onzorgvuldig is uitgevoerd. Ook zou er onvoldoende aandacht zijn voor controle en onderhoud en zou de voorlichting aan de gebruikers van de schietbaan tekortschieten.

Veiligheid niet gegarandeerd

"De optelsom van klachten, het feit dat de werkgever de vastgestelde werkinstructie niet naleeft en de resultaten van het inspectieonderzoek brengen de ACP tot de conclusie dat de veiligheid niet gegarandeerd is", schrijft de bond in de brief aan korpschef Akerboom.

In de brief staat ook dat de klachten herhaaldelijk aan de orde zijn gesteld in het normale overleg met de korpsleiding. "Hierop hebben wij geen bevredigende antwoorden gekregen", meldt de brief.

Als de korpsleiding geen onderzoek instelt, zal de bond de inspectie vragen controles uit te voeren bij alle schietbanen.

Geen verhoogd gezondheidsrisico

De Nationale Politie zegt dat uit onderzoek op de schietbanen blijkt dat er geen verhoogd gezondheidsrisico is als politiemensen de juiste werkafspraken volgen en de juiste beschermingsmiddelen dragen, zoals dubbele gehoorbescherming.

Dat geldt ook voor de baan in Amsterdam. Van de zes onderzoeken die daar plaatsvonden, keurde de inspectie er een af, omdat niet de juiste meetmethode was gebruikt. "Om elke twijfel weg te nemen, wordt dit onderzoek opnieuw uitgevoerd."

Wat betreft de situatie in Amsterdam praat de Nationale Politie met de inspectie over mogelijke verbeteringen.