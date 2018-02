Stof, beestjes en poepbacterie: 'helft vakantiebungalows is vies'

"We horen regelmatig van consumenten dat ze het eerste uurtje van hun vakantie besteden aan het schoonmaken van hun huisje, omdat het vies oogt. Dat is niet de bedoeling, want mensen betalen op een bungalowpark gemiddeld 50 euro voor de schoonmaak", zegt Donat.

Rechter

De bedrijven achter de bungalowparken reageren verschillend op het onderzoek.

Landal zegt tegen De Consumentenbond dat de bungalows "naar de gangbare hygiënenormen worden schoongemaakt", maar neemt de bevindingen wel serieus. Roompot - ook eigenaar van Hogenboom - herkent zich niet in de uitkomsten van het onderzoek en stapte zelfs naar de rechter om publicatie tegen te houden. De rechter gaf het bedrijf geen gelijk.

CenterParcs belooft maatregelen te nemen om de vakantiehuisjes beter schoon te krijgen. "Het is jammer dat we niet goed uit de test komen. We hebben al jaren een eigen schoonmaakploeg en daar probeer je het zo goed mogelijk mee te doen, maar het blijft mensenwerk", zegt directeur Mark Giethoorn.

"Als het beter kan, dan moet het ook beter. In het betreffende huisje was het met name qua bacteriën niet in orde. We gaan het laboratorium dat regelmatig op ons park komt monsters laten nemen in alle huisjes. Ook gaan we kijken of we met een ander schoonmaakproduct een beter resultaat kunnen krijgen."