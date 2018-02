Van 'Het Meisje met de Parel' naar 'Het Meisje in de Schijnwerpers'

Hoe, wat, waar: alles over Vermeers schilderij 'Het Meisje met de Parel' moet duidelijk worden. Het schilderij uit circa 1665 wordt momenteel millimeter voor millimeter onderzocht in het Mauritshuis.

"Je wil weten: hoe deed hij dat?", vertelt Emilie Gordenker, directeur van het Mauritshuis. "Daardoor kun je ook weer leren over andere schilders."

Vandaag wordt het schilderij voor het eerst gescand om te onderzoeken welke pigmenten Vermeer gebruikte. Het is een van de vele scans: de volgende scans, op zoek naar andere details, zullen dagen duren. Daarna wordt alles geanalyseerd.

Het project 'Meisje in de Schijnwerpers' is tot en met 11 maart 'live' te bekijken in een glazen kooi in het Mauritshuis in Den Haag. En voor de mensen die het schilderij toch van iets dichterbij willen zien, hangt er een reproductie.