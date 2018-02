Brussel luistert mee met de brexitplannen van Labourleider Corbyn

De Wit: "Corbyn wil dus wel een speciale deal met de EU. Want zo'n douane-unie kan niet betekenen dat de Britten alleen maar Brusselse regels overnemen, zonder dat ze iets over de totstandkoming van die regels te zeggen hebben, meent Corbyn. Ook wil hij zo veel mogelijk toegang houden tot de interne markt, zonder er officieel deel van uit te maken. Dat is een wel heel optimistische onderhandelingspositie die in Brussel omschreven zal worden als cherry picking. De krenten uit de pap halen. Het is zeer de vraag of zoiets haalbaar zal zijn."

"Hetzelfde verwijt krijgt premier May ook voortdurend uit Brussel. Ook May worstelt met haar partij over wat voor soort brexit ze uiteindelijk hoopt te bereiken. Ze komt daarmee regelmatig met eisen die bijvoorbeeld afgelopen week nog door Donald Tusk werden afgedaan als 'pure illusie'. Kortom, de Britse partijen zijn tot nu toe vooral druk bezig met zichzelf - in de hoop een compromis te vinden dat goed valt binnen de partij."