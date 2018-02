Tv-legende Mies Bouwman (88) overleden

Televisielegende Mies Bouwman is vanmiddag op 88-jarige leeftijd overleden. Ze kampte eind vorig jaar met een longontsteking. Vandaag werd ze sterk verzwakt naar het ziekenhuis gebracht, maar ze koos ervoor thuis in het bijzijn van haar familie te overlijden.

Ze was vanaf het begin van de televisie in 1951 op het scherm te zien, eerst als omroepster bij de KRO. Later werkte ze voor de AVRO en de VARA. Haar handelsmerk was dat ze haar publiek aansprak met 'Lieve, lieve mensen'.

Ze verwierf grote faam toen ze in 1962 de eerste grote liefdadigheidsactie op televisie presenteerde, Open het dorp. In een 23 uur durende uitzending werd 16,4 miljoen gulden ingezameld voor Het Dorp, een gehandicaptengemeenschap in Arnhem.

Haar deelname aan het satirische VARA-programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer leidde in 1963 en 1964 tot verontwaardiging bij conservatief Nederland. Vooral het onderwerp Beeldreligie, waarin de verslaving van mensen aan de televisie belachelijk werd gemaakt met een persiflage van het Onze vader, veroorzaakte woede. Hoewel Bouwman zelf dit 'Onze vader' niet las, richtte de woede zich vooral tegen haar, omdat zij zo geliefd was. In een recent interview vergeleek ze die verontwaardiging met de woede die tegenwoordig te zien is bij fundamentalistische moslims.

Later presenteerde ze shows als Eén van de acht,Mies en scène en In de hoofdrol, een programma waarin een bekende Nederlanders in het zonnetje werd gezet.Ook presenteerde ze 25 jaar lang de Sinterklaasintocht op televisie.

Ze werd driemaal onderscheiden met de Televizier-Ring. In 1993 stopte ze met haar televisiewerk. Ze kwam daarna nog geregeld in de publiciteit, onder meer doordat ze kinderboeken schreef. In 2013 overleed haar man Leen Timp, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was geweest en met wie ze vier kinderen had.