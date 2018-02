Piek in pechgevallen bij Wegenwacht door vorst

"Accu's die de geest geven, startproblemen en bevroren handremmen." Het is een willekeurige greep uit de pechgevallenpiek die de Wegenwacht te verstouwen krijgt door de vorst. De ANWB verwacht vandaag zo'n 6.000 pechgevallen: bijna twee keer zoveel als op een normale maandag.

"De piek zat in de ochtend", zegt ANWB-woordvoerder Markus van Tol. "Maar het is de hele dag druk geweest. Vanavond zal er nog wel een hoosje van pechgevallen bij komen."

Pechvogels moeten volgens Van Tol rekening houden met langere wachttijden. Hoeveel langer verschilt per regio en geval: pech op de snelweg krijgt voorrang vanwege de veiligheid.

Tikje verrast

Elke week maakt de Wegenwacht een voorspelling van de drukte. Hoewel de dienst het koude weer zag aankomen, werd hij toch wel een beetje overvallen door de drukte.

"We dachten dat het wat rustiger zou zijn door de krokusvakantie in grote delen van het land, maar er was toch veel verkeer op de weg, dus ook meer pech. Dat betekent hard doorwerken."

De ANWB heeft extra wegenwachten ingezet. Hun wordt bovendien gevraagd pechgevallen snel af te handelen. Zij hebben volgens Van Tol instructie gehad niet eindeloos te blijven dralen bij pechgevallen die zij zelf niet kunnen verhelpen, maar een andere oplossing te bieden.

Anders parkeren

Automobilisten kunnen ook zelf voorbereidingen treffen. De makkelijkste is de handrem niet te gebruiken, maar de auto te parkeren in de eerste versnelling. Bij sommige auto's kan vocht in de handremkabel komen, waardoor de handrem vastvriest.

Van Tol adviseert weggebruikers ook om zich goed te kleden, een extra trui mee te nemen of een deken in de auto te leggen. Op de snelweg is het gevaarlijk om te wachten in een stilstaande auto. Voor het geval dat mensen stranden en moeten wachten achter de vangrail, is het verstandig om iets warms mee te nemen.