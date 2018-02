Digitaal loket studiefinanciering maand lang dicht

Studenten kunnen binnenkort een maand lang niet terecht op Mijn DUO, het digitale loket voor de studiefinanciering. De Dienst Uitvoering Onderwijs gaat over op een nieuw computersysteem. Het overzetten van alle gegevens gaat een maand duren.

Van 29 maart tot en met 30 april kunnen studenten vrijwel zeker geen wijzigingen doorvoeren, zoals het verhogen van de studielening. Ze kunnen nog wel hun gegevens inzien.

De DUO (vroeger de IB-groep) heeft een computersysteem dat stamt uit 1986. In het nieuwe systeem moet het voor gebruikers makkelijker worden om wijzigingen door te voeren.

Gegevens 'bevroren'

Daarvoor moeten wel de gegevens van 4,8 miljoen mensen (zowel studenten als oud-studenten) worden overgezet. Om daarbij fouten te voorkomen moeten de gegevens worden 'bevroren', wat betekent dat er geen wijzigingen mogen worden aangebracht.

Minister Van Engelshoven schrijft aan de Tweede Kamer dat de DUO verschillende maatregelen neemt om problemen tijdens de overzet-periode te voorkomen. De dienst blijft via de telefoon en sociale media gewoon bereikbaar.

De uitbetaling van de studiefinanciering en het innen van de aflossingen gaat gewoon door. In dringende gevallen kunnen wijzigingen of aanvragen via papieren formulieren worden gedaan.

Coulant

De komende tijd krijgen alle klanten van de DUO een e-mail of een brief met informatie. Ze krijgen daarin het advies om wijzigingen die in april in moeten gaan, voor 29 maart 18.00 uur door te geven zodat ze nog kunnen worden verwerkt.

Van Engelshoven schrijft dat ze met de DUO heeft afgesproken dat er coulant zal worden omgegaan met (oud)-studenten die in de problemen komen doordat Mijn DUO onbereikbaar is.