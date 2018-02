Opnieuw tiener aangehouden voor dubbele liquidatie

Een 16-jarige jongen uit Rotterdam is vanochtend vroeg aangehouden voor betrokkenheid bij de dubbele liquidatie in Rotterdam van eind vorig jaar. Bij de schietpartij aan de Rhijnauwensingel in Rotterdam-Beverwaard kwamen twee mannen van 25 en 26 jaar om het leven. Op het moment van de aanslag was de verdachte nog maar 15 jaar.

De slachtoffers waren 20 december net in een auto gestapt toen ze vanuit een passerende wagen met een automatisch wapen werden beschoten. Beide mannen met een Antilliaanse achtergrond overleden ter plaatse aan hun verwondingen.

Onbedoeld doodgeschoten

De politie houdt er rekening mee dat de 26-jarige Gilbert Henriëtta het doelwit van de aanslag was en dat de 25-jarige Lindomar Elisabeth onbedoeld ook is doodgeschoten.

Uit beelden van bewakingscamera's bleek dat de schutters Henriëtta al een poosje stonden op te wachten. De vluchtauto werd teruggevonden in Ridderkerk. Het voertuig, een Audi die eerder in Rotterdam was gestolen, was in brand gestoken.

De politie arresteerde al eerder drie jongens van 18 jaar voor de dubbele liquidatie. Twee van hen waren op het moment van de aanslag 17 jaar.