Sterke groei hindoe-nationalisme in India

Het zal nog een hele uitdaging worden om Dalits ervan te overtuigen dat ze een gelijkwaardig onderdeel uitmaken van de hindoe-'familie' - vooral omdat ook Dalits het slachtoffer zijn van geweld door radicale hindoes.

De RSS doet zijn best; het thema keerde voortdurend terug in de toespraken en slogans zondag. "Lang leve Moeder India, Iedereen is gelijk", zo werd geroepen nadat de saffraan-kleurige vlag van de RSS werd gehesen. Bhagwat zei het ook in zijn toespraak: "Wat onze eenheid in de weg staat, is dat we vechten op basis van kaste. We moeten zeggen dat alle hindoes broers zijn ongeacht hun kaste."

Manish gelooft heilig in het werk van de RSS. "We moeten de ziel van India veranderen. En dat kan alleen de RSS. Zonder de RSS is India nergens."