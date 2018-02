Private lease groeit 60 procent in een jaar tijd

Steeds meer particulieren leasen een auto in plaats van hem te kopen. Eind 2017 reden er zo'n 103.000 private-leaseauto's rond, een jaar eerder waren dat er nog 64.000. Dat meldt brancheorganisatie VNA.

Private lease is in een paar jaar explosief gegroeid. In 2013 reden er nog maar 8500 private-leaseauto's. Klanten betalen een vast bedrag per maand voor het gebruik van een auto. Behalve de benzinekosten is meestal alles bij dat bedrag inbegrepen, zoals de verzekering, wegenbelasting, pechhulp en onderhoud.

De meeste klanten zijn tussen de 25 en 55 jaar, maar het aandeel 55-plussers neemt toe. Er worden vooral kleinere auto's privé geleast, maar de brancheorganisatie zegt dat er nu ook iets vaker auto's uit het midden- en duurdere segment gekozen worden.

Benzine

Veruit de meeste private-leaseauto's rijden op benzine. Elektrische varianten kosten fors meer per maand. De VNA vindt dat de overheid elektrisch rijden onder particuliere leasers moet stimuleren door lagere belastingen. Gewone leaserijders profiteren van het lage bijtellingstarief van 4 procent voor elektrische auto's.