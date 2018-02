Sneeuwval in Limburg zorgt voor gladheid en files

Veel zon en kou

Deze maand wordt mogelijk de zonnigste februari ooit, meldt Weerplaza. In februari scheen de zon nu al vaker dan in december en januari bij elkaar.

Tot en met afgelopen zondag werden al zo'n 136 zonuren gemeten, terwijl 86 zonuren normaal is voor februari. Alleen in 2003 was het in februari met 158 uren nóg zonniger.

Daarnaast kan ook maart een record gaan breken. Blijft de temperatuur donderdag onder de -1 graad, en die kans bestaat, dan is dat de koudste start van de meteorologische lente ooit. Het record staat nu op maart 1946.