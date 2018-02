Nederlandse skiër verongelukt in Oostenrijk

In Sölden, in Oostenrijk, is een Nederlandse skiër om het leven gekomen. De 50-jarige man overleed gisteren na een val en botsing op de piste, meldt de Oostenrijkse publieke omroep ORF.

De Nederlander werd op een heuveltop gelanceerd en kwam in volle vaart tegen een houten markering terecht. Hij verloor zijn helm en gleed door tegen een ander obstakel, waar hij bewusteloos bleef liggen.

Andere skiërs hebben de man gereanimeerd, maar zonder succes. Het slachtoffer, van wie niet is bekendgemaakt waar hij vandaan komt, overleed ter plekke. Vanwege het slechte weer kon er geen traumahelikopter landen.