Labour wil na brexit in douane-unie met EU blijven

Als het aan Labour ligt blijft het Verenigd Koninkrijk na de brexit in een douane-unie met de Europese Unie. Labourleider Jeremy Corbyn zal maandag in toespraak pleiten voor "volledige toegang zonder tarieven" tot de markten van de Europese Unie, meldt de BBC.

Corbyn loopt hiermee vooruit op premier May, die later deze week, op vrijdag, de ideeën van het kabinet over de toekomstige economische relaties met de EU-landen zal presenteren. Zij zegt altijd dat de Britten na de brexit afscheid zullen nemen van de interne markt en de douane-unie.

De Labourleider staat onder druk van Europagezinde partijgenoten om ervoor te kiezen in de interne markt en de douane-unie te blijven. Zover zal hij niet gaan, maar naar verwachting zal hij zich dus wel uitdrukkelijk uitspreken voor een verhouding waarin geen tariefmuren worden opgetrokken met lidstaten van de EU.

Voordelen van de interne markt

Tot nog toe hield Labour het erbij dat na de brexit in 2019 "de voordelen" van de interne markt en de douane-unie moesten blijven bestaan, zonder aan te geven hoe dat zou moeten.

Lagerhuislid Keir Starmer, die voor Labour schaduwminister voor brexit is, zei tegen de BBC dat er een nieuw verdrag moet komen "dat moet werken als een douane-unie". Hij noemde dat voor Britse ondernemingen de enige reële manier om verschoond te blijven van heffingen en tarieven.