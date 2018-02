'Alleen regen stopt nu de bommen in Oost-Ghouta'

Of de situatie in het gebied binnenkort zal verbeteren, vindt hij daarom lastig in te schatten. "De toestand is verschrikkelijk. Het is hoopvol dat er eindelijk wat gebeurt, dat de wereld niet langer stilzit. Maar het is de vraag wat er gebeurt na die dertig dagen."

Regen als oplossing?

Volgens Abdullah is er maar een ding wat op de korte termijn nog het verschil gaat maken: regen. Tijdens hevige regenbuien wordt er niet gebombardeerd, vertelt hij. "Een vriend van mij zette beelden op Facebook dat hij buiten in de regen staat. Dat was de eerste keer in vijf dagen dat hij de straat op kon. Regen is de enige hoop voor hen."

"De afgelopen zes jaar is er niets gedaan op de grond, ook niet door de VN. Maar vijf, tien minuten regen kan leiden tot een wapenstilstand."