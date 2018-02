Gewonden bij explosie in Leicester, winkel en woning verwoest

Bij een explosie in de Engelse stad Leicester zijn zeker zes gewonden gevallen, van wie er twee slecht aan toe zijn. Een winkel en een erboven gelegen woning zijn verwoest.

De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Op sociale media zijn beelden te zien van vlammen die boven een woonwijk uit komen. Van de winkel is weinig meer over, blijkt uit de beelden.

De straat waar de explosie is geweest, is afgezet en mensen uit omliggende panden zijn geƫvacueerd. Het is nog niet duidelijk waardoor de explosie is veroorzaakt, maar de politie sluit een terroristische daad vooralsnog uit.