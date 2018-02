Honderden Nederlanders gestrand door slecht weer op Canarische Eilanden

Tientallen vluchten van en naar de Canarische Eilanden Lanzarote en Tenerife hebben vandaag moeten uitwijken vanwege slecht weer. Honderden Nederlandse vakantiegangers kunnen de twee eilanden niet verlaten.

Ook op Gran Canaria zijn honderden toeristen die op weg naar huis zijn gestrand, overwegend Nederlanders en Duitsers. Veel anderen moeten hun heenreis onderbreken en overnachten noodgedwongen op Gran Canaria of in Faro in Portugal.

De vliegtuigen hadden vooral last van slecht zicht door regen, zegt een woordvoerder van TUI. Veel vluchten van de reisorganisatie zaten vol vanwege de krokusvakantie. Bij Transavia moesten de drie vluchten, met in totaal ruim 500 reizigers, uitwijken naar Gran Canaria, Fuerteventura en Faro.

Op sommige eilanden is het volgens de reisorganisaties passen en meten om mensen onder te brengen. Vooral op Gran Canaria zitten de hotels erg vol, zegt TUI. De woordvoerder hoopt dat de situatie morgen weer normaal is. Het vliegveld op Tenerife is inmiddels weer open.

Op Gran Canaria was het weer vandaag nog heel behoorlijk. Het waaide een tijd flink en er viel wat regen, maar al snel kleurde de lucht weer blauw. Voor morgen wordt goed vakantieweer voorspeld.