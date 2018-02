Jongen (13) komt om bij skiën in Alpen

In Franse Alpen is een jongen van 13 jaar omgekomen. Hij viel tijdens het skiën in een afgrond en kon niet meer worden gered. Zijn 10-jarige broertje overleefde het wel. Hij ligt gewond in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar.

Hulpdiensten hadden de hele nacht met een man of dertig naar de kinderen gezocht. Ze werden uiteindelijk om 04.00 uur 's nachts in de bossen aan de voet van een helling van 150 meter hoog gevonden. Vermoedelijk waren ze tijdens het skiën verdwaald geraakt, gingen ze vervolgens offpiste en zagen ze de afgrond over het hoofd.

De kinderen waren met hun ouders op vakantie in het wintersportdorp Avoriaz bij de grens met Zwitserland. De twee broers mochten van hun ouders alleen samen op pad.