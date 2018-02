Schaatsers wagen zich op dichtgevroren plassen

Aan de andere kant van het meer in Groningen ligt het water nog volledig open.

Gevaarlijke stunt

"Ik heb geen touw of iets dergelijks bij me, maar er zijn hier genoeg mensen die me kunnen redden", vertelt een van de schaatsers op het ijs aan RTV Noord. "Als er drie mensen bij elkaar stilstaan op het ijs vertrouw ik het wel."

Ook in het Drentse Dwingeloo hebben mensen de ijzers ondergebonden.