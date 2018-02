China maakt levenslang presidentschap mogelijk

Het centraal comité van de Communistische Partij in China heeft voorgesteld geen limiet meer te stellen aan het aantal opeenvolgende termijnen voor de president en vice-president. Dat meldt het staatspersbureau Xinhua. Nu mogen ze maximaal twee termijnen dienen.

President Xi Jinping (64) is in oktober, na het vijfjaarlijkse partijcongres, begonnen aan zijn tweede termijn als partijleider en legerleider. Volgende week zal hij ook formeel worden herkozen als president op de jaarlijkse parlementszitting. Dat is een hamerstuk in het parlement, dat weinig macht heeft.

Voor het opheffen van de limiet aan presidentstermijnen moet de grondwet worden gewijzigd. Het parlement moet dat goedkeuren, maar dat is een formaliteit.

Xi is oppermachtig

Het centraal comité, het machtigste partijorgaan, begint morgen aan een driedaagse vergadering in aanloop naar de parlementszitting. Daar worden de voorstellen besproken waarover het parlement zal stemmen.

De macht van Xi Jinping is ongekend groot. In oktober, op het partijcongres, is besloten dat zijn gedachtengoed wordt opgenomen in de grondwet. Ook werd toen geen potentiële opvolger gekozen voor de president. Dat leidde al tot speculaties dat hij uit is op een derde termijn.