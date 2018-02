Eerstehulpverleners doodgereden op Duitse snelweg

Op een snelweg in Duitsland zijn twee mannen doodgereden die waren uitgestapt om hulp te verlenen na een ongeluk van iemand anders. Dat gebeurde vannacht op de A70 bij Schweinfurt, in de deelstaat Beieren.

Rond 02.00 uur reed een vrouw door onbekende oorzaak tegen de vangrail. Ze stapte uit om zichzelf en haar kind in veiligheid te brengen, maar haar auto bleef tegen de middenberm staan.

De bestuurders van twee auto's erachter zetten hun wagen vervolgens aan de kant om hulp te verlenen. Een van hen was een 49-jarige onbekende, de ander de 44-jarige echtgenoot van de vrouw die een ongeluk had gekregen.

Toen de mannen op de weg liepen, werden ze geschept door een vrouw van 26 in een personenauto. De slachtoffers waren op slag dood. De vrouw die hen aanreed, is in shock naar het ziekenhuis gebracht.