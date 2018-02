Ecuadoraanse drugsbaron uitgeleverd aan VS

Colombia heeft een beruchte drugsdealer aan de Verenigde Staten uitgeleverd. Washington Edison Prado, die ook wel de Pablo Escobar van Ecuador werd genoemd, zou meer dan 250.000 kilo cocaïne naar de VS hebben gesmokkeld.

Edison Prado kwam uit Ecuador, maar werd in april vorig jaar opgepakt in Colombia. Hij probeerde zijn uitlevering tegen te gaan door te claimen dat hij lid was van de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. Dat zou hem in aanmerking voor amnestie hebben gebracht, maar de autoriteiten geloofden hem niet.

Volgens de politie verstuurde zijn bende zo'n tien speedboten per week vanuit Ecuador richting de VS. In elk van die boten zou duizend kilo drugs verstopt zijn geweest. Naar verluidt begon Edison Prado zelf als bestuurder van een van zulke boten en groeide zijn bende in de loop der jaren uit tot een klein leger, dat handelde in vijf landen.