Macron lijkt de 'heilige Franse landbouw-koe' toch niet te slachten

Het dorp Laurac - Middeleeuws met kleine straatjes, een kerk en een kasteel - onthulde wat er achter de verkoop zit: "Voor een prijsopgave kunt u zich richten tot de minister van Landbouw, Stéphane Travert."

In Frankrijk was en blijft de onvrede groot over het landbouwbeleid. Al wekenlang gaan boeren de straat op om te demonstreren. Ze vrezen de toekomst. En als de boeren verdwijnen, zien veel kleine plattelandsgemeenten hun economische leven stilvallen, vandaar de symbolische verkoopacties op Le Bon Coin.

Mes in de subsidies

De jongste reden voor onrust vormen de EU-subsidies. Franse boeren zijn grootverbruikers van die subsidies: ze krijgen zo'n 9 miljard euro per jaar uit Brussel.

Ongeveer negen op de tien Franse boerenbedrijven ontvangen EU-subsidies en die bedragen gemiddeld 29.000 euro per bedrijf, rekende Le Monde vorig jaar uit. De boeren vrezen dat het mes in die subsidies wordt gezet. En die gedachte is niet zo gek: president Macron vindt zelf dat de landbouw nu maar eens af moet van zijn 'heilige koe-status', onthulde Politico.