Zes bestelbussen uitgebrand in Utrecht

In Utrecht zijn zaterdagavond zes bestelauto's uitgebrand. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat.

De bussen stonden op een afgelegen parkeerplaats in de wijk Leidsche Rijn. Een van de auto's kwam al brandend in beweging en rolde de Heldinnenlaan over. Op het fietspad aan de overkant kwam het voertuig tot stilstand, waar het volledig uitbrandde.

De bestelbusssen zijn van transportbedrijf GLS. Of de branden verband hebben met de reeks autobranden van voor de jaarwisseling in andere wijken in Utrecht, kan de politie nog niet zeggen.