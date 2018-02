ECB laat tweede bank van Letland failliet gaan

De Europese Centrale Bank heeft bepaald dat de Letse bank ABLV niet meer te redden is. Enkele dagen geleden blokkeerde de ECB al alle betalingen bij de bank, en nu laat de ECB weten dat de schulden te groot zijn en dat verdere redding niet in het belang van het publiek is.

De liquiditeitsproblemen zijn het gevolg van sancties die het Amerikaanse ministerie van Financiƫn onlangs oplegde. De Amerikanen denken dat de bank zaken heeft gedaan met partijen die het Noord-Koreaanse raketprogramma steunen en dat de bank geld heeft witgewassen.

De centrale bank van Letland beweerde dat ABLV voldoende bufferkapitaal had om het te redden, maar dat is volgens de ECB niet het geval.

Via het depositogarantiestelsel is spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd. De Letse premier Kuinskis belegt maandag een spoedvergadering over de bank en over de risico's bij andere Letse banken.