Man drinkt fles allesreiniger leeg

In Etten-Leur is vannacht een dronken man naar het ziekenhuis gebracht die had gedronken van een fles allesreiniger.

De politie had een melding gekregen dat iemand in een woning een fles chloor had leeggedronken. Agenten waren 's middags al op het adres geweest in verband met een ruzie.

Het bleek dat de man geen chloor maar allesreiniger had genomen. De medewerkers van de ambulance deden mayonaise in zijn mond en lieten hem slikken. Vet zorgt ervoor dat het schoonmaakmiddel niet gaat schuimen in de maag en zo schade veroorzaakt aan de ingewanden. Daarna is de man naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is verder niets bekend.

In de woning waren nog vijf mannen, volgens de politie waren ze allemaal stomdronken.