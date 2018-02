Wordt de oude, vervuilende brommer vervangen door 'Tesla op twee wielen'?

De Chinezen en de Italianen zijn grote partijen met veel ervaring. Niu heeft wereldwijd al ruim 300.000 e-scooters verkocht. Een voorbeeld voor ondernemer Bart Jacobsz Rosier, die vanuit een kelder in het Amsterdamse World Fashion Center met 35 mensen aan een e-scooter (Bolt) bouwt. "Het prototype is af en de komende maanden zetten we de eerste volwaardige elektrische scooters in elkaar. Dan gaan we testen en hopen we eind dit jaar of begin volgend jaar eindelijk echt de markt op te gaan."

Bestelbusje

Rosier las jaren geleden in het blad Nature dat tweetaktbrommers 2700 keer vervuilender zijn dan een bestelbusje. "Samen met een vriend bedachten we toen de e-scooter van Bolt."

De startup heeft inmiddels 6 miljoen euro opgehaald bij investeerders. "De laatste drie maanden is het personeel verdriedubbeld en de komende drie maanden hopen we nog eens twintig mensen aan te nemen. Ik haal het personeel ook uit het buitenland, want we hebben in Nederland amper ervaring met de productie van dit soort voertuigen."