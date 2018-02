Grottenkunst toont: neanderthalers veel minder primitief dan gedacht

Maar de laatste jaren heeft archeologisch onderzoek laten zien dat ze qua gedrag in feite niet veel verschilden van de moderne mens in Afrika. Het maken van schilderingen was in feite nog het enige dat onze voorouders onderscheidde van de neanderthaler, maar ook dat is nu achterhaald", zegt Roebroeks. "Hun werktuigen leken al op die van ons, ze gingen op dezelfde manier met dieren om, maar nu blijkt hun gedrag ook niet veel anders te zijn."

Volgens sommige wetenschappers suggereert de ontdekking dat neanderthalers ook op andere vlakken cognitief ver ontwikkeld waren, bijvoorbeeld door het spreken van taal. "Maar dat is zuiver speculatie", merkt Roebroeks op. "Taal kun je niet opgraven. Neanderthalers gebruikten vuur en jachtwerktuigen; je zou kunnen zeggen dat die kennis van generatie tot generatie overgebracht is met taal. Maar dat is een gut feeling: het is niet te observeren."