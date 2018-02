Steeds meer jongerenpartijen in studentensteden

Sven Alkemade (19 jaar), campagneleider Connect Wageningen

"In de huidige gemeenteraad van Wageningen zitten veel senioren en mensen boven de 35 jaar. De vertegenwoordiging van jongeren en studenten is drastisch laag, terwijl bijvoorbeeld de problemen rond studentenhuisvesting gigantisch zijn. Ook het openbaar vervoer en uitgaan in het weekend zijn heikele punten. Maar Connect Wageningen is geen one-issuepartij: als ouderen ergens problemen mee hebben, gaan we daarover zeker in gesprek."

"Wij hebben nu de grootste social media presence van Wageningen. We zitten op Facebook en Instagram, andere partijen zetten daar minder op in. Met de verkiezingen hopen we 3 à 4 van de 25 zetels in de raad te bemachtigen. Misschien worden we weggeblazen door oude rotten in het vak, maar we willen laten zien dat jongeren dit écht willen. In Delft zie je bijvoorbeeld al dat dat goed kan."