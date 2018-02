'Wintersport passé? Misschien is het wel te duur'

Nederlanders gaan steeds minder op wintersportvakantie. Die trend is al jaren zichtbaar. Aan het begin van deze eeuw gingen 1,1 miljoen Nederlanders nog naar de sneeuw, in 2016 waren dat er volgens het CBS 866.000, zo'n 20 procent minder.

Steeds meer mensen die op wintersportvakantie gaan, gaan liever wandelen. In 2016 was dat zo'n 16 procent van de vakantiegangers, twee jaar daarvoor 10 procent.

Duur

Een belangrijke reden voor de daling is mogelijk de prijs. Een wintersportvakantie is nog altijd duurder dan een zonvakantie.

"Ik ga dit jaar inderdaad niet op wintersport", zegt een bezoeker van een indoor-skibaan in Zoetermeer. "Ik vind het een beetje duur. Ik ben docent, ik moet altijd in het hoogseizoen waarin ik de hoofdprijs betaal. Daar heb ik geen zin meer in. Ik ben toch een Nederlander hè, een beetje krenterig. En voor mijn vrienden geldt precies hetzelfde."

Een ander denkt dat de vergrijzing een rol speelt. "Nederland wordt toch ouder. En vooral jongeren gaan, denk ik, naar de sneeuw."

Verbazing

Een vrouw is bezig met het aantrekken van skischoenen. Het verbaast haar als ze hoort dat minder Nederlanders de sneeuw opzoeken: "Wij gaan elk jaar naar Westendorf in Tirol, het lijkt wel alsof half Nederland daar rondloopt. Het is alleen maar Nederlands wat je daar hoort. Dus van die vermindering merk ik niks."

Het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) ziet ook dat er minder animo is voor een skivakantie. "Dat kan door de crisis zijn gekomen." De woordvoerster zegt dat mensen de zomervakantie als een must zien. "De wintersport zien velen toch als een extraatje."

Volgens reisorganisatie TUI is Finland een steeds populairdere bestemming. Het gaat de vakantieganger dan niet zo zeer om de Finse skipistes. Het gaat juist om andere sneeuwpret zoals tochten per hondenslee of sneeuwscooter, nachtelijke wandelingen om het noorderlicht te zien of ijsvissen. "TUI vliegt zelf ook al drie maal per week naar verschillende luchthavens in Finland. Voor de volgende winter houden we zelfs al rekening met vier maal per week."