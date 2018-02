Olympische sporters krijgen in Amsterdam huldiging op 'Olympisch' ijs

Maandag worden de Olympische sporters van Pyeongchang aan het begin van de avond gehuldigd in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Wie daar bij wil zijn, moet wel een kaartje kopen.

Eerder waren de huldigingen openbaar, zoals na de zomerspelen van Rio de Janeiro (in Amsterdam) en de winterspelen van Sotsji (in Assen). Nu heeft de sportkoepel gekozen voor een andere opzet van het evenement.

"Elk jaar kijken we naar een relevante plek. Dit jaar huldigen we de sporters letterlijk op het ijs, in een stadion met Olympische historie", zegt Thomas van Schaik van NOC*NSF. De huldiging vindt plaats op De Coolste Baan van Nederland, de tijdelijke ijsbaan die tot volgende week in het Olympische stadion ligt.

"De keuze voor het Olympisch Stadion is ook gemaakt vanwege de sporters", vertelt Van Schaik. "Zij hebben net een lange vlucht gehad en we willen de huldiging zo efficiƫnt en mooi mogelijk maken. En op het middenterrein kunnen we de fans, sporters en hun familie zo dicht mogelijk bij elkaar brengen."

Genoeg ruimte

De sportkoepel verwacht dat er voor alle belangstellenden plaats is. "We hebben 1600 kaarten weggegeven aan de fans van TeamNL, en via de ijsbaan zelf zijn nog kaarten te koop. We hebben nog geen reacties gehad van mensen die teleurgesteld zijn dat je alleen met een kaartje naar binnenkomt", zegt Van Schaik.

De organisatie achter De Coolste Baan van Nederland verwacht veel animo voor de huldiging. "Op de ijsbaan en de vloeren ernaast is ruimte voor ruim 5000 man. Mocht het heel druk worden, kunnen we de toegang naar tribunes openen", vertelt Marloes van Gangelen. Het Olympisch Stadion heeft een capaciteit van ruim 22.000 plekken.

Wie naar de huldiging wil, kan nog een kaartje kopen, via De Coolste Baan van Nederland. Mensen die toevallig al een kaartje hadden gekocht om die dag te gaan schaatsen op de ijsbaan hebben geluk: zij mogen de huldiging bijwonen.