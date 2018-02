Vries-advies voor ouderen: 'Hoe overleef ik de kou?'

Het wordt ijzig koud de komende dagen. Het Ouderenfonds en andere organisaties adviseren ouderen daarom om goed voorbereid te zijn op de vrieskou en de omgeving om extra goed op oudere buren en familieleden te letten.

Elk jaar is er weer veel aandacht voor hittegolven en de daarop resulterende sterfgevallen in bejaardentehuizen. Maar juist in de wintermaanden sterven meer mensen dan in de rest van het jaar. Het gaat dan vooral om 80-plussers. Dat heeft deels te maken met de griep, maar veel ouderen hebben ook moeite om hun lichaamstemperatuur op peil te houden.

De kachel een tikkie hoger zetten en extra warme kleding aandoen zijn redelijk voor de hand liggende vries-adviezen. Met het oog op gladheid en risicovolle situaties buiten, adviseren ouderenorganisaties verder om te letten op voldoende proviand en medicijnen in huis en goed schoeisel.