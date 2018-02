Automobilist betrapt met 770.000 euro in brandstoftank

Een automobilist is door de Duitse politie aangehouden met 770.000 euro in zijn brandstoftank. De 35-jarige man met onbekende nationaliteit kwam vanuit Nederland bij Oldenzaal de grens over. Hij werd aangehouden bij een grootschalige politiecontrole bij Gildehaus.

In eerste instantie verklaarde de man 3000 euro cash bij zich te hebben. Toen de politie ook nog 4550 euro vond in zijn dashboardkastje, werd de auto naar een garage gebracht voor verder onderzoek. Daar werden 28 pakketjes met biljetten gevonden in de brandstoftank. De man wordt verdacht van witwassen.