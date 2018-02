De bijbel lezen om Bach te leren kennen, het kan nu

"Als hij iets las in die bijbel wat hem raakte, dan zette hij er een streep onder. En in sommige gevallen schreef hij er zelfs stukjes bij", vertelde uitgever Dingeman van Wijnen gisteravond in Met Het Oog Op Morgen op NPO Radio 1.

"Als er bepaalde dingen waren waarvan hij zei, 'hè, dit klopt toch niet?', dan zette hij dat er gewoon bij. Of als er een stukje tekst weggelaten was. Want het was een vrij precies mannetje, dat blijkt uit zijn muziek ook wel. Als de drukker een aantal woorden overgeslagen had, dan zette hij keurig in de marge het ontbrekende erbij."

'Altijd ruzie met zijn meerderen'

Maar ook bevat de driedelige bijbel van Bach aantekeningen die de componist als persoon schetsen. "Van Bach is bekend dat het nogal een opvliegend baasje was en dat hij een wat moeizame verhouding had met het gezag dat boven hem stond. Hij had altijd ruzie met zijn meerderen", zegt Van Wijnen.