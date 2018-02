Trump wil Noord-Korea 'grootste pakket sancties ooit' opleggen

De Amerikaanse president Trump is van plan het "grootste pakket sancties ooit" tegen Noord-Korea te presenteren. Dat zegt hij in een toespraak die hij later vandaag zal houden. Delen van de toespraak zijn al vrijgegeven.

"Vandaag kondig ik aan dat we het grootste pakket nieuwe sancties tegen het Noord-Koreaanse regime lanceren", staat in de toespraak. Het gaat om maatregelen van het Amerikaanse ministerie van Financiƫn, waarmee de bronnen van inkomsten van Noord-Korea en de toevoer van brandstof verder worden afgesloten.

De sancties worden gericht op meer dan vijftig schepen, rederijen en handelsbedrijven die Noord-Korea volgens de VS helpen met het ontwijken van de eerdere sancties tegen het regime. Op die manier zou Noord-Korea het leger en het nucleaire programma financieren. Het gaat vooral om Noord-Koreaanse schepen en bedrijven. Een deel opereert vanuit China of Taiwan.

Spanningen

Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op de aankondiging. In het verleden reageerde het regime vaak in harde bewoordingen en met rakettesten op nieuwe sancties.

Sinds 2008 scherpt de VS de sancties tegen het regime van Kim Jong-un steeds verder aan. In december stelde de VN-Veiligheidsraad een groot aantal sancties tegen Noord-Korea in. Daarmee zou vrijwel de gehele brandstoftoevoer van Noord-Korea afgesloten moeten zijn.

De spanningen tussen de VS en Noord-Korea liepen het afgelopen jaar op, als gevolg van de rakettesten van Noord-Korea. Vorig jaar testte Noord-Korea een intercontinentale ballistische raket waarmee het land naar eigen zeggen het hele vaste land van de Verenigde Staten kan bereiken.

Olympische Spelen

De Amerikaanse vice-president Pence was onlangs in Zuid-Korea bij de opening van de Olympische Spelen, waar ook Noord-Koreaanse atleten aan deelnemen. Ook de zus van Kim Jong-un, Kim Yo-jong, was daarbij, maar de vertegenwoordigers van de twee landen hebben elkaar niet gesproken in Pyeongchang.