'Trump-auteur mijdt Nederlandse pers na College Tour'

Een vraag over het door hem verspreide gerucht dat Trump en VN-ambassadeur Nikki Haley een verhouding met elkaar hebben, was voor hem de druppel. Uiteindelijk gaf Wolff in College Tour toe dat zijn bewering onzin was: "Ik weet niet met wie Donald Trump een affaire heeft." Haley heeft het gerucht altijd tegengesproken.

"Wolff kreeg veel kritische vragen uit het publiek over zijn journalistieke werkwijze", zegt College Tour in een verklaring. "Na een vraag van een studente uit het publiek over Haley werd Wolff kwaad. De uitzending ging daarna gewoon weer verder. Achteraf begrepen wij van de uitgever dat hij boos was. We hebben de auteur na de uitzending nooit meer gesproken."

Wolff werd in Nederland bekend door zijn boek Fire & Fury, waarin hij onder andere beschreef dat Trump eigenlijk helemaal geen president wilde worden en maaltijden van McDonald's at uit angst om vergiftigd te worden. De auteur reist door Europa om zijn boek te promoten.

De uitzending wordt maandag 26 februari om 21.00 uur uitgezonden bij NPO 2.