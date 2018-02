Wordt D66 afgestraft vanwege de afschaffing van het referendum?

Wat verder opviel in het referendumdebat waren de harde aanvallen op de persoon van D66-minister Ollongren. Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie had het over de 'waanideeën' van de minister en noemde haar een bedreiging voor de democratische rechtstaat. Vervolgens diende hij een motie van wantrouwen in.

Verbazing over de Partij voor de Dieren

Vullings verbaasde zich vervolgens over de Partij voor de Dieren. Die partij steunde de motie, maar was met slechts twee van de vijf Kamerleden bij de stemming aanwezig. "Als je zo'n hard ingeleide motie steunt, dan vind je blijkbaar dat de minister acuut weg moet. Ze is immers -in de woorden van Baudet- een gevaar voor ons land. Als je dan niet in staat bent met de hele fractie voor te stemmen, dan vind ik dat niet goed."

De motie van wantrouwen werd niet aangenomen. 23 Kamerleden stemden voor, 93 stemden tegen. Naast Forum voor Democratie, en een deel van de Partij voor de Dieren stemde ook de PVV voor.

Volgens Vullings zijn moties van wantrouwen tegenwoordig aan de orde van de dag. "Er was een tijd, toen ik hier als broekie aankwam, dat iedereen in Den Haag in totale opwinding en paniek opsprong als er een motie van wantrouwen werd ingediend. Maar tegenwoordig is het 'just another day at the office'."